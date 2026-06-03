Inditex entouré après un début d'exercice vigoureux
Inditex grimpe de 5% à 55,3 EUR à Madrid et figure ainsi de loin en tête de l'Euro Stoxx 50, salué pour une publication de bonne facture au titre de son 1er trimestre 2026 (clos fin avril) et du mois de mai, marquée notamment par des ventes meilleures que prévu grâce à un très bon accueil des clients à ses collections printemps/été.
Sur les trois premiers mois de son exercice, le groupe textile espagnol a vu son bénéfice net augmenter de 5,4% pour atteindre 1,4 MdEUR et son résultat opérationnel croître de 7% à 1,8 MdEUR, soit une marge améliorée de 24 points de base à 20,1%, conformément au consensus de marché.
En croissance de 5,8% à 8,75 MdsEUR, son chiffre d'affaires s'est révélé quant à lui légèrement supérieur aux 8,72 MdsEUR anticipés en moyenne par les analystes, avec une croissance des ventes en monnaies locales de 8,8%, une performance, là aussi, meilleure que prévu selon Jefferies.
"Inditex a maintenu une performance opérationnelle solide, portée par la créativité de nos équipes et la solide exécution d'un modèle économique entièrement intégré", explique la maison mère des enseignes Zara, Pull&Bear et Massimo Dutti, qui salue un très bon accueil des clients à ses collections printemps/été.
Cette progression des ventes s'est accompagnée d'une amélioration de la marge brute de 67 points de base à 61,2%, dépassant ainsi le consensus qui était de 60,8%, ainsi que d'un contrôle étroit des coûts qui a limité la hausse des dépenses opérationnelles à 6,4%.
Un démarrage vigoureux pour le 2e trimestre
Outre ce 1er trimestre qu'il qualifie de "résilient", Jefferies salue un démarrage vigoureux pour le 2e trimestre, avec une croissance de 11,5% des ventes entre le 1er mai et le 1er juin, alors que, d'après lui, les analystes les plus optimistes attendent une hausse comprise entre 7 et 8% sur l'ensemble du trimestre en cours.
"Inditex note que ce chiffre a été dopé par un effet calendaire d'une ampleur non précisée", précise cependant le broker, qui rappelle que la Pentecôte est tombée cette année au mois de mai, alors qu'elle avait eu lieu en juin l'année dernière.
"La flexibilité et la réactivité de notre entreprise, combinées à l'approvisionnement de proximité en saison, permettent une réaction rapide aux tendances de la mode et renforcent notre position unique sur le marché", met en avant Inditex à propos de ses perspectives.
"La croissance du groupe est soutenue par l'investissement continu dans notre réseau de magasins, les avancées du canal de vente en ligne et les améliorations des plateformes logistiques, avec un accent clair sur l'innovation et la technologie", poursuit-il, pointant une intégration croissante de l'IA dans les opérations.
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 5 familles de produits :
- vêtements ;
- articles de lingerie ;
- chaussures ;
- accessoires ;
- articles de maison : articles de décoration, de salles de bains, linge de maison, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes des magasins détenus en propre et en ligne (91,3%), ventes aux franchisés (7,4%) et autres (1,3%).
A fin janvier 2026, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 5 460 magasins répartis par enseigne entre Zara et Zara Home (2 089), Bershka (852), et autres (2 519).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (16,9%), Europe (54%), Amériques (17,5%) et autres (11,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.