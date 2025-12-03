Porté par un troisième trimestre meilleur qu'attendu et un bon mois de novembre, le propriétaire de Zara confirme que le ralentissement du début d'exercice n'était qu'un accident de parcours.

Le trou d’air du début d’année a été vite oublié. Inditex prouve une nouvelle fois sa capacité à progresser dans un marché perturbé par la concurrence et le pouvoir d’achat des ménages.

Au troisième trimestre (clos fin octobre), l’Espagnol a publié un chiffre d’affaires de 9,8 milliards d’euros, en hausse de 5% sur un an et de 8,4% à taux de change constants. La performance est d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée malgré un effet devise fortement négatif (-3,5%). Les marges affichent aussi de satisfaisantes performances puisque la marge brute gagne 80 points de base et le résultat opérationnel progresse de 9%. La fin d’année est toute aussi encourageante. Entre le 1er novembre et le 1er décembre, les ventes en magasins et en ligne ont progressé de 10,6%.

Cette accélération montre que les collections automne/hiver sont bien accueillies. Par conséquent, le groupe parvient à bien combiner sa tactique de ventes au prix plein et la discipline sur les promotions (comme le Black Friday), et ce, en dépit d’un contexte marqué par la rapidité des changements dans la mode et la concurrence d’acteurs comme H&M ou de pure players low-cost tels que Shein ou Primark.

Fort de cette bonne dynamique, le groupe a engagé un plan d’investissements de 1,8 Md€ sur deux ans. Ces investissements visent notamment à renforcer les capacités digitales (26 % du chiffre d’affaires) tandis que le groupe poursuit sa stratégie de réduction du nombre de magasins, compensée par l’agrandissement de ceux qui restent. En dix ans, la taille moyenne des boutiques a bondi de 48%, tandis que la productivité au mètre carré (les densités de ventes) s’est améliorée de 28% par rapport à 2019.

Ces investissements créeront certainement un risque de pression sur les marges à moyen terme. Mais cet argument semble timide étant donné que la dette est minime (trésorerie nette de 11,3 Mds€) et que les retours sur investissements dans la chaîne d’approvisionnement ont historiquement fait la force de l’entreprise. C’est en grande partie cette chaine d'approvisionnement qui explique que la société est en permanence en mesure de répondre rapidement aux tendances tout en gardant la main sur le design, la mise en scène en magasin et le marketing en ligne, ce qui lui permet de conserver des positions solides sur son marché domestique espagnol (environ 20 % des ventes) et à l’international (les États-Unis sont le deuxième marché).

Le paysage concurrentiel pourrait toutefois évoluer si, en 2026, l’exonération des droits de douane sur les petits colis en Europe (dont Shein a largement bénéficié) venait à disparaître. Inditex ne tire actuellement pas d’avantage de ce dispositif étant donné qu’il importe en volumes. Mais il pourrait en profiter si la fin de l'exonération venait à faire augmenter les prix des produits d'autres enseignes dont la stratégie est différente.

Il est ainsi fort logique qu’Inditex se traite sur la base d’un PER de 23,5, très proche de sa moyenne sur cinq ans (23x) et de sa moyenne sur dix ans (24x). Le groupe espagnol offre une combinaison rare dans le secteur avec sa forte croissance organique, ses solides marges et ses importantes liquidités.