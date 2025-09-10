Inditex : résultat net en hausse de 0,8 % à 2,8 MdsE au 1er semestre

Le chiffre d'affaires est en croissance de 1,6 % à 18,4 milliards d'euros au 1er semestre 2025, affichant une évolution satisfaisante tant en magasin qu'en ligne. Les ventes à taux de change constant ont augmenté de 5,1 %.



Au 1er semestre, des ouvertures ont été réalisées sur 35 marchés. À la fin de la période, Inditex exploitait 5 528 magasins.



'Les collections printemps/été ont été bien accueillies par nos clients. Le chiffre d'affaires progresse de 1,6 % à 18,4 milliards d'euros, affichant une évolution satisfaisante tant en magasin qu'en ligne. Les ventes à taux de change constant ont augmenté de 5,1 %' indique le groupe.



La marge brute a atteint 58,3 % (-5 pb). L'EBITDA progresse de 1,5 % à 5,1 milliards d'euros. L'EBIT est en hausse de 0,9 % à 3,6 milliards d'euros. Le résultat net progresse de 0,8 % à 2,8 milliards d'euros.



Oscar García Maceiras, DG, a déclaré ' Nous avons de nouveau réalisé une solide performance au cours de ce premier semestre 2025, avec des ventes satisfaisantes dans un environnement de marché complexe et en maintenant des niveaux de rentabilité élevés'.



Aux taux de change actuels, Inditex s'attend à un impact de change d'environ -4 % sur les ventes en 2025. Pour 2025, Inditex table sur une marge brute stable (+/-50 pb).