UBS relève son conseil sur le titre passant de Achat (contre neutre) et relève son objectif de coursà 52 E (contre 48 E). 'L'amélioration constante de la croissance depuis le début de l'année nous permet désormais de nous recentrer sur l'opportunité à long terme du meilleur modèle du secteur' indique l'analyste dans son étude du jour.
Au cours actuel, le titre affiche une PER 2025 d'environ 20 fois avec un rendement de près de 4%.
Inditex : UBS passe à l'achat sur le titre
Publié le 17/09/2025 à 15:10
