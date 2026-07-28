Indra développe un système de défense navale de nouvelle génération

Le groupe espagnol pilote un programme de 51 MEUR visant à concevoir un système de défense rapprochée pour navires militaires, interopérable avec les équipements de différents fabricants.

Indra a annoncé hier diriger le programme de modernisation SILAEM (Shipborne Launcher System), consacré au développement d'un système de défense rapprochée de nouvelle génération pour les navires militaires reposant sur des missiles guidés par laser. Doté d'un financement de 51 MEUR, le projet prévoit deux versions : une configuration autonome et une autre intégrée au système de combat SCOMBA.



Le système constituera la dernière ligne de défense des bâtiments face à de multiples menaces, notamment les embarcations hostiles, les drones aériens et de surface, les hélicoptères, les missiles antinavires et les attaques provenant du littoral.



Sa principale caractéristique réside dans son architecture ouverte, conçue pour assurer l'interopérabilité avec des capteurs et systèmes d'autres fabricants, afin de faciliter son intégration par les marines de l'OTAN et de leurs alliés. La solution comprendra notamment un radar de conduite de tir en bande X, une tourelle, des missiles guidés par laser et un système avancé de commandement et de contrôle.