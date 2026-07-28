Indra a annoncé hier diriger le programme de modernisation SILAEM (Shipborne Launcher System), consacré au développement d'un système de défense rapprochée de nouvelle génération pour les navires militaires reposant sur des missiles guidés par laser. Doté d'un financement de 51 MEUR, le projet prévoit deux versions : une configuration autonome et une autre intégrée au système de combat SCOMBA.
Le système constituera la dernière ligne de défense des bâtiments face à de multiples menaces, notamment les embarcations hostiles, les drones aériens et de surface, les hélicoptères, les missiles antinavires et les attaques provenant du littoral.
Sa principale caractéristique réside dans son architecture ouverte, conçue pour assurer l'interopérabilité avec des capteurs et systèmes d'autres fabricants, afin de faciliter son intégration par les marines de l'OTAN et de leurs alliés. La solution comprendra notamment un radar de conduite de tir en bande X, une tourelle, des missiles guidés par laser et un système avancé de commandement et de contrôle.
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (53,5%), Italie (3,4%), Europe (15,7%), Brésil (4,1%), Amériques (14,7%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (8,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.