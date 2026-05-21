Indra et Cohere s'allient pour développer une IA souveraine entre l'Espagne et le Canada
Le groupe technologique espagnol et la société canadienne spécialisée dans l'intelligence artificielle veulent renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs stratégiques, notamment la défense et les PME.
Indra Group annonce la signature d'un protocole d'accord avec Cohere visant à développer des solutions d'intelligence artificielle souveraine en Espagne, au Canada et plus largement en Europe. Le partenariat s'appuiera sur IndraMind, l'initiative technologique du groupe dédiée à la protection des actifs critiques.
L'accord prévoit notamment le développement d'une plateforme d'IA agentique destinée aux PME afin de soutenir leur internationalisation, renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et faciliter l'accès à des outils avancés d'analyse et d'aide à la décision.
Les deux groupes travailleront également sur des modèles de langage souverains adaptés aux langues officielles espagnoles, ainsi que sur des applications d'intelligence artificielle dans la défense. Celles-ci viseront à améliorer l'analyse, la planification des missions et l'interopérabilité lors d'opérations multinationales.
Jacinto Monge, directeur général d'Indra Group en Amérique du Nord, estime que "la collaboration entre gouvernements et entreprises est le levier qui accélérera des résultats concrets et permettra de déployer des solutions à impact mondial".
Le titre Indra Sistemas recule de 0,8% ce matin à Madrid au sein d'un indice Ibex35 en baisse de 0,6%.
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (51,5%), Italie (4,5%), Europe (15,4%), Brésil (4,4%), Amériques (15,7%) et Asie-Moyen Orient-Afrique (8,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.