Indra Group consolide après son envolée post-résultats

Les résultats publiés hier par Indra Group ont rassuré les marchés et fait bondir le titre de près de 7,1% à Madrid. Aujourd'hui, certains actionnaires encaissent leurs bénéfices entrainant un repli du titre de 2,6%.

Indra Group a publié hier un résultat net de 143 MEUR au titre du 2e trimestre de son exercice, un chiffre en baisse de 7,9% par rapport à la même période un an plus tôt mais supérieur au consensus S&P qui tablait plus modestement sur 117 MEUR.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,844 MdEUR en données publiées (+43% et en ligne avec les attentes), tiré par l'activité de l'ensemble des divisions. Les revenus ont en effet bondi de 156% dans la Défense et de 403% dans le Spatial, tandis que l'ATM a progressé de 15%, Minsait de 4% et Mobility de 2%.



L'EBITDA publié a augmenté de 87,3% pour atteindre 263 MEUR (consensus : 235 MEUR) portant la marge d'EBITDA à 14,3%, contre 10,9% un an plus tôt.



Les prises de commandes du trimestre ont atteint 2,154 MdsEUR, en hausse de 62% en données publiées (59,9% à taux de change constants), traduisant la poursuite d'une solide dynamique commerciale.



"Les résultats du deuxième trimestre démontrent clairement les capacités industrielles d'Indra Group et notre capacité à exécuter et livrer les contrats de notre carnet de commandes, ce qui nous permet de confirmer une nouvelle fois nos objectifs pour l'exercice 2026 dans son ensemble" a commenté le directeur général Josep Maria Recasens.



Pour l'ensemble de l'année, le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 7 MdsEUR à taux de change constants, un EBIT publié supérieur à 700 MEUR et un free cash flow publié supérieur à 375 MEUR.