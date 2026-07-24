Indra Group consolide après son envolée post-résultats
Les résultats publiés hier par Indra Group ont rassuré les marchés et fait bondir le titre de près de 7,1% à Madrid. Aujourd'hui, certains actionnaires encaissent leurs bénéfices entrainant un repli du titre de 2,6%.
Indra Group a publié hier un résultat net de 143 MEUR au titre du 2e trimestre de son exercice, un chiffre en baisse de 7,9% par rapport à la même période un an plus tôt mais supérieur au consensus S&P qui tablait plus modestement sur 117 MEUR.
Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,844 MdEUR en données publiées (+43% et en ligne avec les attentes), tiré par l'activité de l'ensemble des divisions. Les revenus ont en effet bondi de 156% dans la Défense et de 403% dans le Spatial, tandis que l'ATM a progressé de 15%, Minsait de 4% et Mobility de 2%.
L'EBITDA publié a augmenté de 87,3% pour atteindre 263 MEUR (consensus : 235 MEUR) portant la marge d'EBITDA à 14,3%, contre 10,9% un an plus tôt.
Les prises de commandes du trimestre ont atteint 2,154 MdsEUR, en hausse de 62% en données publiées (59,9% à taux de change constants), traduisant la poursuite d'une solide dynamique commerciale.
"Les résultats du deuxième trimestre démontrent clairement les capacités industrielles d'Indra Group et notre capacité à exécuter et livrer les contrats de notre carnet de commandes, ce qui nous permet de confirmer une nouvelle fois nos objectifs pour l'exercice 2026 dans son ensemble" a commenté le directeur général Josep Maria Recasens.
Pour l'ensemble de l'année, le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 7 MdsEUR à taux de change constants, un EBIT publié supérieur à 700 MEUR et un free cash flow publié supérieur à 375 MEUR.
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (53,5%), Italie (3,4%), Europe (15,7%), Brésil (4,1%), Amériques (14,7%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (8,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.