Honeywell annonce que son conseil d'administration a coopté Indra Nooyi, l'ancienne PDG du groupe agroalimentaire PepsiCo, en tant qu'administratrice indépendante, une nomination qui prendra effet à compter du 1er janvier 2026.
"Ses analyses stratégiques, son engagement envers l'innovation ainsi que son expertise financière et opérationnelle viendront compléter l'expérience de notre conseil actuel", commente Vimal Kapur, le PDG du groupe industriel diversifié.
Indra Nooyi a été directrice générale de PepsiCo de 2006 à 2018 et présidente de son conseil d'administration de 2007 à 2019. Auparavant, elle a exercé durant 5 ans la fonction de directrice financière du groupe détenteur des marques Pepsi, Lays et Quaker.
Indra Krishnamurthy Nooyi est co-présidente d'AdvanceCT et siège au conseil d'administration de 14 autres sociétés.
Elle a précédemment occupé le poste de présidente de PepsiCo, Inc. De chef de la direction de The Pepsi Bottling Group, Inc. et de chef de la direction de PepsiAmericas, Inc. (toutes deux filiales de PepsiCo, Inc.), de vice-président et directeur de la stratégie et de la planification d'entreprise chez Motorola, Inc. et de chef de produit chez Johnson & Johnson Pvt Ltd. et de vice-président principal de la stratégie, de la planification et du marketing stratégique chez Asea Brown Boveri, Inc.
Indra Krishnamurthy Nooyi a obtenu un diplôme d'études supérieures de l'université de Yale, un MBA de l'Indian Institute of Management et un diplôme de premier cycle du Madras Christian College.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (40,2%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (26,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (17%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (16,7%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,7%), Europe (22,8%) et autres (20,5%).
