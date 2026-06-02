Indra pilote l'infrastructure quantique qui reliera l'Espagne au réseau européen

Le groupe technologique a achevé une étape clé du déploiement de l'infrastructure espagnole de communications quantiques ultra-sécurisées, destinée à s'intégrer au réseau européen EuroQCI.

Indra Group annonce avoir piloté la mise en oeuvre du réseau national espagnol de communications quantiques dans le cadre du programme européen EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure).



Concrètement, le groupe a développé des infrastructures clés du réseau, déployé des liaisons stratégiques à Madrid et conçu ses propres systèmes hybrides de gestion des clés combinant cryptographie classique, distribution quantique de clés (QKD) et cryptographie post-quantique (PQC).



L'entreprise a également coordonné 14 cas d'usage visant à démontrer la viabilité de cette technologie dans des secteurs critiques, notamment la banque et la gestion des urgences. Les tests ont notamment validé la transmission sécurisée de données financières et la continuité des communications en cas de défaillance d'un système de sécurité quantique.



Par l'intermédiaire d'Indra Space, le groupe dirige aussi le projet IberianQCI, qui reliera les infrastructures quantiques de l'Espagne et du Portugal via des composantes terrestres et satellitaires. Cette avancée renforce la position d'Indra parmi les principaux acteurs européens des technologies quantiques et des communications sécurisées.



Le titre Indra Sistemas cède malgré tout 3,5% à Madrid.