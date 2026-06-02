Indra Group annonce avoir piloté la mise en oeuvre du réseau national espagnol de communications quantiques dans le cadre du programme européen EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure).
Concrètement, le groupe a développé des infrastructures clés du réseau, déployé des liaisons stratégiques à Madrid et conçu ses propres systèmes hybrides de gestion des clés combinant cryptographie classique, distribution quantique de clés (QKD) et cryptographie post-quantique (PQC).
L'entreprise a également coordonné 14 cas d'usage visant à démontrer la viabilité de cette technologie dans des secteurs critiques, notamment la banque et la gestion des urgences. Les tests ont notamment validé la transmission sécurisée de données financières et la continuité des communications en cas de défaillance d'un système de sécurité quantique.
Par l'intermédiaire d'Indra Space, le groupe dirige aussi le projet IberianQCI, qui reliera les infrastructures quantiques de l'Espagne et du Portugal via des composantes terrestres et satellitaires. Cette avancée renforce la position d'Indra parmi les principaux acteurs européens des technologies quantiques et des communications sécurisées.
Le titre Indra Sistemas cède malgré tout 3,5% à Madrid.
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (51,5%), Italie (4,5%), Europe (15,4%), Brésil (4,4%), Amériques (15,7%) et Asie-Moyen Orient-Afrique (8,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.