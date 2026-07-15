Indra renforce son rôle dans la reconstruction du la gestion du trafic aérien en Ukraine
Le groupe technologique espagnol formalise de nouveaux accords avec les autorités ukrainiennes pour préparer la modernisation des infrastructures de navigation aérienne et soutenir la protection des infrastructures critiques.
Indra Group annonce la signature d'un protocole d'accord avec le fournisseur ukrainien de services de navigation aérienne UkSATSE afin de préparer la modernisation, la réactivation progressive et la numérisation des systèmes de gestion du trafic aérien du pays lorsque les conditions de sécurité permettront la réouverture de l'espace aérien.
Le groupe réalisera également une étude stratégique, financée par un prêt du Fonds pour l'internationalisation des entreprises (FIEM), afin d'évaluer l'état des infrastructures de navigation aérienne, de définir la future architecture technologique et d'identifier les investissements prioritaires nécessaires à leur remise en service et à leur modernisation.
L'accord prévoit une coopération sur les systèmes de contrôle aérien, de communications, de navigation et de surveillance, y compris des radars de nouvelle génération, en conformité avec les normes européennes d'interopérabilité.
Indra souligne ainsi son ambition de renforcer son rôle de partenaire technologique de la reconstruction de l'Ukraine, notamment dans la modernisation et la protection des infrastructures stratégiques.
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (53,5%), Italie (3,4%), Europe (15,7%), Brésil (4,1%), Amériques (14,7%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (8,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.