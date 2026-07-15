Indra renforce son rôle dans la reconstruction du la gestion du trafic aérien en Ukraine

Le groupe technologique espagnol formalise de nouveaux accords avec les autorités ukrainiennes pour préparer la modernisation des infrastructures de navigation aérienne et soutenir la protection des infrastructures critiques.

Indra Group annonce la signature d'un protocole d'accord avec le fournisseur ukrainien de services de navigation aérienne UkSATSE afin de préparer la modernisation, la réactivation progressive et la numérisation des systèmes de gestion du trafic aérien du pays lorsque les conditions de sécurité permettront la réouverture de l'espace aérien.



Le groupe réalisera également une étude stratégique, financée par un prêt du Fonds pour l'internationalisation des entreprises (FIEM), afin d'évaluer l'état des infrastructures de navigation aérienne, de définir la future architecture technologique et d'identifier les investissements prioritaires nécessaires à leur remise en service et à leur modernisation.



L'accord prévoit une coopération sur les systèmes de contrôle aérien, de communications, de navigation et de surveillance, y compris des radars de nouvelle génération, en conformité avec les normes européennes d'interopérabilité.



Indra souligne ainsi son ambition de renforcer son rôle de partenaire technologique de la reconstruction de l'Ukraine, notamment dans la modernisation et la protection des infrastructures stratégiques.