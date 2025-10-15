L'action Indra Sistemas gagne plus de 6% à 43 EUR à la Bourse de Madrid à la mi-journée. Le titre prend le contrepied du secteur de la défense, délaissé sur les marchés parce que les investisseurs se reportent sur des dossiers plus décotés.
Selon El Confidencial, le gouvernement espagnol aurait attribué à Indra et au Finlandais Bittium un budget de 770 millions d'euros qui avait été initialement remporté par Telefonica allié à Elbit. Le contrat porte sur le développement de radios destinées aux chars de combat.
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (51,5%), Italie (4,5%), Europe (15,4%), Brésil (4,4%), Amériques (15,7%) et Asie-Moyen Orient-Afrique (8,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.