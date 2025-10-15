L'action Indra Sistemas gagne plus de 6% à 43 EUR à la Bourse de Madrid à la mi-journée. Le titre prend le contrepied du secteur de la défense, délaissé sur les marchés parce que les investisseurs se reportent sur des dossiers plus décotés.

Selon El Confidencial, le gouvernement espagnol aurait attribué à Indra et au Finlandais Bittium un budget de 770 millions d'euros qui avait été initialement remporté par Telefonica allié à Elbit. Le contrat porte sur le développement de radios destinées aux chars de combat.