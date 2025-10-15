Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ; - prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (51,5%), Italie (4,5%), Europe (15,4%), Brésil (4,4%), Amériques (15,7%) et Asie-Moyen Orient-Afrique (8,5%).