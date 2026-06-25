Indra Group annonce avoir remporté un contrat de Fintraffic ANS, le prestataire finlandais de services de navigation aérienne, pour déployer le premier centre mondial de contrôle aérien à distance conçu dès l'origine pour des opérations multi-aéroports.
Installé à Vantaa, près d'Helsinki, le centre permettra aux contrôleurs aériens de gérer jusqu'à trois aéroports depuis un seul poste de travail et de superviser à terme sept aéroports exploités par Finavia.
Indra fournira une plateforme intégrant les fonctions de contrôle aérien, les plans de vol électroniques, les informations météorologiques, un système visuel 4K avec vision nocturne ainsi que son système de communications vocales sur protocole Internet dit "GAREX". Les équipements seront conçus pour fonctionner à des températures pouvant atteindre -50°C.
Le groupe estime que ce projet renforcera l'efficacité, la flexibilité et la durabilité des opérations de contrôle aérien, tout en consolidant sa position sur le marché des tours de contrôle numériques.
Indra Sistemas recule de 5,5% à Madrid en début d'après-midi
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (53,5%), Italie (3,4%), Europe (15,7%), Brésil (4,1%), Amériques (14,7%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (8,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.