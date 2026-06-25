Indra va déployer en Finlande le 1er centre de contrôle aérien multi-aéroports

Le groupe espagnol fournira à Fintraffic une plateforme numérique permettant de superviser jusqu'à sept aéroports depuis un centre unique, avec un objectif d'efficacité et de flexibilité accrues.

Indra Group annonce avoir remporté un contrat de Fintraffic ANS, le prestataire finlandais de services de navigation aérienne, pour déployer le premier centre mondial de contrôle aérien à distance conçu dès l'origine pour des opérations multi-aéroports.



Installé à Vantaa, près d'Helsinki, le centre permettra aux contrôleurs aériens de gérer jusqu'à trois aéroports depuis un seul poste de travail et de superviser à terme sept aéroports exploités par Finavia.



Indra fournira une plateforme intégrant les fonctions de contrôle aérien, les plans de vol électroniques, les informations météorologiques, un système visuel 4K avec vision nocturne ainsi que son système de communications vocales sur protocole Internet dit "GAREX". Les équipements seront conçus pour fonctionner à des températures pouvant atteindre -50°C.



Le groupe estime que ce projet renforcera l'efficacité, la flexibilité et la durabilité des opérations de contrôle aérien, tout en consolidant sa position sur le marché des tours de contrôle numériques.



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