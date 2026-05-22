Indra va fournir un simulateur de C295 au centre de formation de Getafe

Le groupe espagnol renforce sa position dans les systèmes de simulation militaire avec un nouveau contrat remporté auprès d'Airbus Defence and Space.

Indra annonce avoir été sélectionné par Airbus Defence and Space pour développer le simulateur du C295, avion de transport militaire qui équipera le futur centre de formation des pilotes de la base aérienne de Getafe, en Espagne.



Le groupe développera un simulateur de vol complet (Full Flight Simulator, FFS) destiné à l'entraînement tactique des équipages. Le système intégrera notamment INVIS, la solution visuelle avancée d'Indra, ainsi qu'une base de données géospécifique permettant de reproduire des environnements opérationnels réalistes.



Airbus Defence and Space assurera la maîtrise d'oeuvre du centre de formation, incluant la conception des infrastructures, l'intégration du simulateur et le support initial du site.



Ce contrat s'ajoute à celui remporté en 2024 pour le développement du simulateur du C295 MPA, version dédiée à la patrouille maritime. Indra a également conçu des simulateurs pour les appareils militaires A400M et A330 MRTT.



Le groupe souligne avoir livré plus de 250 simulateurs à plus de 50 clients dans 28 pays, couvrant des plateformes civiles et militaires, dont l'Eurofighter, l'A400M et l'hélicoptère NH90.



A mi-journée, le titre Indra Sistemas progresse de 1,5% à la Bourse de Madrid.