Indra annonce avoir été sélectionné par Airbus Defence and Space pour développer le simulateur du C295, avion de transport militaire qui équipera le futur centre de formation des pilotes de la base aérienne de Getafe, en Espagne.
Le groupe développera un simulateur de vol complet (Full Flight Simulator, FFS) destiné à l'entraînement tactique des équipages. Le système intégrera notamment INVIS, la solution visuelle avancée d'Indra, ainsi qu'une base de données géospécifique permettant de reproduire des environnements opérationnels réalistes.
Airbus Defence and Space assurera la maîtrise d'oeuvre du centre de formation, incluant la conception des infrastructures, l'intégration du simulateur et le support initial du site.
Ce contrat s'ajoute à celui remporté en 2024 pour le développement du simulateur du C295 MPA, version dédiée à la patrouille maritime. Indra a également conçu des simulateurs pour les appareils militaires A400M et A330 MRTT.
Le groupe souligne avoir livré plus de 250 simulateurs à plus de 50 clients dans 28 pays, couvrant des plateformes civiles et militaires, dont l'Eurofighter, l'A400M et l'hélicoptère NH90.
A mi-journée, le titre Indra Sistemas progresse de 1,5% à la Bourse de Madrid.
Indra Sistemas, S.A. est le leader espagnol de la conception, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de technologies de l'information, de défense et de simulation. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente de systèmes : systèmes de technologies de l'information (systèmes de contrôle et de gestion du trafic aérien, de contrôle des paiements électroniques, de surveillance, d'identification, de comptage des votes, plates-formes de formation en ligne, etc.), équipements électroniques de défense (radars, satellites d'observation, systèmes de communication, tableaux de bord, etc.), systèmes de simulation et de maintenance automatiques (systèmes de formation au pilotage d'avions de chasse, de diagnostic et de détection d'anomalies), etc. ;
- prestations de services : prestations de conseil, de maintenance, de gestion de projets, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (51,5%), Italie (4,5%), Europe (15,4%), Brésil (4,4%), Amériques (15,7%) et Asie-Moyen Orient-Afrique (8,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.