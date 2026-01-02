Infineon crée avec Flex un kit de développement pour véhicules SDV

Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon Technologies a annoncé vendredi avoir franchi une nouvelle étape dans sa collaboration avec l'américain Flex via la conception d'un nouveau kit de développement destiné aux véhicules à architecture logicielle centralisée (SDV).

Dans un communiqué, Infineon indique qu'il prévoit de dévoiler à l'occasion du CES, qui s'ouvrira mardi prochain à Las Vegas, le "Zone Controller Development Kit", une unité modulaire présentée comme "évolutive" et "réutilisable", devant permettre d'accélérer le développement des architectures électriques/électroniques (E/E) pour les SDV.



Alors que les unités standardisées actuelles de type "ZCU" ne sont pas toujours optimisées pour un usage spécifique ou la plateforme du véhicule dans lequel elles sont intégrées, les deux groupes disent avoir imaginé un kit de construction composé de 30 blocs, devant permettre aux développeurs d'adapter précisément leurs designs, tout en réduisant la facture de matériel et en raccourcissant leurs cycles de développement.



D'après Infineon, cette technologie permet aux constructeurs automobiles de déployer plus de 50 canaux de distribution d'énergie, 40 canaux de connectivité et 10 canaux de contrôle de charge.



Elle prend notamment en charge toutes les fonctions essentielles de contrôle de zone, y compris la protection contre les surintensités et surtensions, la commutation de charges capacitives, la protection contre l'inversion de polarité, le routage sécurisé des données, les mises à jour logicielles et des applications de cybersécurité.



Le kit associe des microcontrôleurs et interrupteurs intelligents automobiles d'Infineon à une pile logicielle qui inclut des contributions de Vector, spécialiste des logiciels automobiles.





