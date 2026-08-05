Infineon décroche après une publication plutôt terne

Infineon abandonne 5,5% à 60,2 EUR à Francfort, après une publication du fabricant de semi-conducteurs jugée relativement terne par les analystes, dont ceux d'Oddo BHF, qui pointent des chiffres globalement en ligne au titre du 3e trimestre comptable, ainsi qu'une absence de surprise majeure concernant les perspectives.

Au titre du trimestre écoulé, le groupe allemand a vu son BPA ajusté croître de 19% sur un an, à 0,44 EUR, en ligne avec le consensus. La marge des segments s'est améliorée de 1,1 point, à 19,1%, mais ressort 0,5 point en dessous de l'estimation moyenne du marché.



En croissance de 13% sur un an, à un niveau record de 4 172 MEUR, son chiffre d'affaires a toutefois dépassé de 1,1% le consensus, "poursuivant sa trajectoire de croissance", selon le CEO Jochen Hanebeck, qui explique qu'un nombre croissant de marchés cibles du groupe affichent une tendance positive.



"Nos solutions d'alimentation électrique pour les centres de données d'IA restent très demandées et demeurent notre principal moteur de croissance. De plus, l'augmentation des investissements mondiaux dans les infrastructures de réseau constitue un facteur de soutien", précise le responsable.



"Les commandes dans l'automobile augmentent également de façon notable. Avec son portefeuille de produits et ses capacités de fabrication correspondantes, Infineon est très bien positionnée sur les marchés à croissance structurelle, et nous transformons ces opportunités en croissance rentable", poursuit-il.



Des perspectives sans surprise majeure, selon Oddo BHF



Pour son exercice 2025-2026, Infineon table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 16,3 MdsEUR, contre une précédente prévision de chiffre d'affaires "en forte hausse par rapport à l'année précédente". Selon Oddo BHF, cela implique une croissance de l'ordre de 11%, "essentiellement en ligne avec le consensus (+10,5%)".



Par ailleurs, le groupe a relevé sa prévision annuelle de free cash-flow ajusté à environ 1,85 MdEUR, contre 1,65 MdEUR auparavant, mais a abaissé celle du FCF publié à environ 0,9 MdEUR, contre 1,25 MdEUR précédemment, du fait de l'acquisition récente du portefeuille de capteurs d'ams OSRAM.



"Les accords pluriannuels de réservation de capacité pour l'IA répondent directement aux récents doutes du marché quant à la pérennité des capex liées à l'IA et devraient contribuer à compenser l'écart négatif de la marge des segments par rapport au consensus", reconnaît Oddo BHF.



"L'action se négocie à 17,4 fois l'EBITDA estimé pour 2026, soit au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 10 fois", note toutefois le bureau d'études, qui maintient sa recommandation "neutre" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 80 EUR.