Infineon décroche après une publication plutôt terne
Infineon abandonne 5,5% à 60,2 EUR à Francfort, après une publication du fabricant de semi-conducteurs jugée relativement terne par les analystes, dont ceux d'Oddo BHF, qui pointent des chiffres globalement en ligne au titre du 3e trimestre comptable, ainsi qu'une absence de surprise majeure concernant les perspectives.
Au titre du trimestre écoulé, le groupe allemand a vu son BPA ajusté croître de 19% sur un an, à 0,44 EUR, en ligne avec le consensus. La marge des segments s'est améliorée de 1,1 point, à 19,1%, mais ressort 0,5 point en dessous de l'estimation moyenne du marché.
En croissance de 13% sur un an, à un niveau record de 4 172 MEUR, son chiffre d'affaires a toutefois dépassé de 1,1% le consensus, "poursuivant sa trajectoire de croissance", selon le CEO Jochen Hanebeck, qui explique qu'un nombre croissant de marchés cibles du groupe affichent une tendance positive.
"Nos solutions d'alimentation électrique pour les centres de données d'IA restent très demandées et demeurent notre principal moteur de croissance. De plus, l'augmentation des investissements mondiaux dans les infrastructures de réseau constitue un facteur de soutien", précise le responsable.
"Les commandes dans l'automobile augmentent également de façon notable. Avec son portefeuille de produits et ses capacités de fabrication correspondantes, Infineon est très bien positionnée sur les marchés à croissance structurelle, et nous transformons ces opportunités en croissance rentable", poursuit-il.
Des perspectives sans surprise majeure, selon Oddo BHF
Pour son exercice 2025-2026, Infineon table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 16,3 MdsEUR, contre une précédente prévision de chiffre d'affaires "en forte hausse par rapport à l'année précédente". Selon Oddo BHF, cela implique une croissance de l'ordre de 11%, "essentiellement en ligne avec le consensus (+10,5%)".
Par ailleurs, le groupe a relevé sa prévision annuelle de free cash-flow ajusté à environ 1,85 MdEUR, contre 1,65 MdEUR auparavant, mais a abaissé celle du FCF publié à environ 0,9 MdEUR, contre 1,25 MdEUR précédemment, du fait de l'acquisition récente du portefeuille de capteurs d'ams OSRAM.
"Les accords pluriannuels de réservation de capacité pour l'IA répondent directement aux récents doutes du marché quant à la pérennité des capex liées à l'IA et devraient contribuer à compenser l'écart négatif de la marge des segments par rapport au consensus", reconnaît Oddo BHF.
"L'action se négocie à 17,4 fois l'EBITDA estimé pour 2026, soit au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 10 fois", note toutefois le bureau d'études, qui maintient sa recommandation "neutre" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 80 EUR.
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (50,5%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (28,7%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (11,1%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (9,7%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (14%), Chine-Hong Kong -Taiwan (38,1%), Japon (9%), Asie-Pacifique (16,7%), Etats-Unis (10,3%) et Amériques (2,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.