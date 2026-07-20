Infineon et Aixtron dans le vert, des relèvements chez mwb en soutien
Infineon avance de 0,5% à 64 EUR et surperforme ainsi légèrement un DAX atone à Francfort, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de mwb, passé de "vente" à "conserver", sur le fabricant de semi-conducteurs. Selon lui, le recul du cours de Bourse a rapproché l'action de sa juste valeur, maintenue à 60 EUR.
"Les fondamentaux restent intacts, et avec la demande en énergie liée à l'IA qui dépasse toujours l'offre, ainsi qu'une reprise qui s'élargit dans les secteurs de l'industrie et de l'automobile, nous estimons que le profil risque-rendement est désormais plus équilibré avant un 3e trimestre solide, avec un ratio EV/EBIT 2027 d'environ 18,5 fois", estime l'analyste.
De façon similaire, Aixtron grappille 0,5% à 39,6 EUR à Francfort. Un recul de 33% en un mois a ramené le titre de cet équipementier de l'industrie des semi-conducteurs à proximité de sa valeur intrinsèque estimée à 40 EUR par mwb, qui relève donc, là aussi, sa recommandation de "vente" à "conserver".
"Les fondamentaux restent intacts, et avec des commandes au titre du 2e trimestre attendues au-dessus de 200 MEUR, nous estimons désormais que le profil risque-rendement est équilibré, avec un ratio EV/EBIT 2027 d'environ 22,5 fois", avance le bureau d'études.
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (50,5%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (28,7%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (11,1%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (9,7%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (14%), Chine-Hong Kong -Taiwan (38,1%), Japon (9%), Asie-Pacifique (16,7%), Etats-Unis (10,3%) et Amériques (2,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.