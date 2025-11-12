Infineon a dévoilé mercredi des résultats globalement en ligne avec les attentes au titre de son quatrième trimestre 2024/2025 et prédit une croissance 'modérée' pour son nouvel exercice, prévenant que la solidité de la demande pour les puces dédiées à l'IA serait en partie absorbée par la vigueur de l'euro qui pénalise sa compétitivité.
Le fabricant allemand de semi-conducteurs, dont les produits sont utilisés entre autres dans les équipements automobiles, les systèmes d'alimentation et les dispositifs d'Internet des objets (IoT), a déclaré anticiper une marge opérationnelle comprise entre 15% et 20% (non inclus) sur son exercice 2025/2026, qui a débuté au mois d'octobre.
Sur les trois derniers mois de son exercice 2024/2025, clos fin septembre, son bénéfice d'exploitation a reculé de 14% à 717 millions d'euros, donnant une marge opérationnelle de 18,2% inférieure au consensus de 18,6%.
Mais son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 1% à plus de 9,4 milliards d'euros, une performance légèrement supérieure aux prévisions du marché.
Pour le premier trimestre du nouvel exercice en cours, Infineon indique viser un chiffre d'affaires autour de 3,6 milliards d'euros pour une marge opérationnelle allant de 15% à 20%.
Dans leurs notes de réaction, les analystes évoquent ce matin des prévisions 'volontairement prudentes' qui pourraient dépassées voire revues à la hausse compte tenu de la robustesse de ses activités dans les puces pour centres de données dédiés à l'IA, un métier qui génère désormais pas loin de 10% de ses revenus.
Suite à cette publication, l'action grimpait de quasiment 4% mercredi matin à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX en ce début de séance.
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (56,3%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (20,7%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (12,9%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (10,1%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (10,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15%), Chine-Hong Kong -Taiwan (34,3%), Japon (10,1%), Asie-Pacifique (16,5%), Etats-Unis (10,9%) et Amériques (2,4%).
