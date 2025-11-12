Infineon livre des prévisions prudentes, mais le marché croit à l'IA

Infineon a dévoilé mercredi des résultats globalement en ligne avec les attentes au titre de son quatrième trimestre 2024/2025 et prédit une croissance 'modérée' pour son nouvel exercice, prévenant que la solidité de la demande pour les puces dédiées à l'IA serait en partie absorbée par la vigueur de l'euro qui pénalise sa compétitivité.



Le fabricant allemand de semi-conducteurs, dont les produits sont utilisés entre autres dans les équipements automobiles, les systèmes d'alimentation et les dispositifs d'Internet des objets (IoT), a déclaré anticiper une marge opérationnelle comprise entre 15% et 20% (non inclus) sur son exercice 2025/2026, qui a débuté au mois d'octobre.



Sur les trois derniers mois de son exercice 2024/2025, clos fin septembre, son bénéfice d'exploitation a reculé de 14% à 717 millions d'euros, donnant une marge opérationnelle de 18,2% inférieure au consensus de 18,6%.



Mais son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 1% à plus de 9,4 milliards d'euros, une performance légèrement supérieure aux prévisions du marché.



Pour le premier trimestre du nouvel exercice en cours, Infineon indique viser un chiffre d'affaires autour de 3,6 milliards d'euros pour une marge opérationnelle allant de 15% à 20%.



Dans leurs notes de réaction, les analystes évoquent ce matin des prévisions 'volontairement prudentes' qui pourraient dépassées voire revues à la hausse compte tenu de la robustesse de ses activités dans les puces pour centres de données dédiés à l'IA, un métier qui génère désormais pas loin de 10% de ses revenus.



Suite à cette publication, l'action grimpait de quasiment 4% mercredi matin à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX en ce début de séance.