Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Infineon tout en abaissant son objectif de cours de 45 à 43 euros, dans le sillage d'une réduction de ses prévisions pour le fabricant allemand de puces après un roadshow à Zurich.

Alors que selon lui, le principal point d'attention de la publication des résultats annuels 2025 du 12 novembre sera la guidance 2026, l'analyste pointe l'important impact négatif des changes et des incertitudes sur le marché automobile mondial.

Oddo BHF souligne néanmoins que le titre se valorise désormais à 9,8 fois l'EBITDA, inférieur donc à sa moyenne historique de 11 fois et avec une décote élargie par rapport à plusieurs de ses comparables (NXP, On semi) à entre 30 et 40%.

'Nous continuons d'apprécier le profil de croissance structurelle à long terme du groupe, avec de multiples opportunités notamment dans l'automobile, l'IA et très prochainement dans la robotique', juge en outre le bureau d'études.