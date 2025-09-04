Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Infineon, tout en abaissant son objectif de cours de 47 à 45 euros dans le sillage d'une réduction de 5% de ses attentes de BPA pour l'exercice 2026 'plus par prudence que par conviction'.
'Nous apprécions toujours le profil de croissance structurelle d'Infineon', indique toutefois l'analyste, soulignant son exposition à la montée en puissance de l'électrification et de la digitalisation, aussi bien sur les marchés de l'automobile et de l'industrie.
Selon le bureau d'études, le groupe allemand de semiconducteurs devrait théoriquement générer une croissance de 10% et une marge de 25% en moyenne grâce à une excellente gestion des coûts très en amont dans le cycle.
'La valorisation du groupe est attractive, bien inférieur à sa moyenne historique', pointe en outre l'analyste après la baisse de 15% du titre en deux semaines 'pour des raisons macros', dont une chute de 5% mercredi.
Infineon : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible
Publié le 04/09/2025 à 10:40
