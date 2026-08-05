Infineon remonte son objectif annuel de free cash-flow ajusté

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Infineon indique relever sa prévision annuelle de free cash-flow ajusté à environ 1,85 MdEUR (contre 1,65 MdEUR auparavant), tout en abaissant celle du FCF en données publiées à environ 0,9 MdEUR, contre 1,25 MdEUR précédemment, du fait de l'acquisition récente du portefeuille de capteurs d'ams OSRAM.

Toujours pour son exercice 2025-26, le fabricant de semi-conducteurs table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 16,3 MdsEUR (et non plus "en forte hausse par rapport à l'année précédente") et continue de viser une marge brute ajustée dans le bas ou le milieu de la tranche des 40%, ainsi qu'une marge des segments d'environ 20%.



Au titre de son 3e trimestre comptable, le groupe allemand a vu son BPA ajusté croître de 19% sur un an à 0,44 EUR, avec une amélioration de sa marge des segments de 1,1 point à 19,1%, mais un repli de sa marge brute ajustée de 0,2 point à 42,8%.



En croissance de 13% sur un an à 4 172 MEUR, son chiffre d'affaires a atteint un niveau record et "poursuit sa trajectoire de croissance", selon le CEO Jochen Hanebeck, qui explique qu'un nombre croissant de marchés cibles du groupe affichent une tendance positive.



"Nos solutions d'alimentation électrique pour les centres de données d'IA restent très demandées et restent notre principal moteur de croissance. De plus, l'augmentation des investissements mondiaux dans les infrastructures de réseau constitue un facteur de soutien", précise-t-il.



"Les commandes dans l'automobile augmentent également de façon notable. Avec son portefeuille de produits et ses capacités de fabrication correspondantes, Infineon est très bien positionnée sur les marchés à croissance structurelle, et nous transformons ces opportunités en croissance rentable", poursuit le dirigeant.