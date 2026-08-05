Infineon remonte son objectif annuel de free cash-flow ajusté
A l'occasion de sa publication trimestrielle, Infineon indique relever sa prévision annuelle de free cash-flow ajusté à environ 1,85 MdEUR (contre 1,65 MdEUR auparavant), tout en abaissant celle du FCF en données publiées à environ 0,9 MdEUR, contre 1,25 MdEUR précédemment, du fait de l'acquisition récente du portefeuille de capteurs d'ams OSRAM.
Toujours pour son exercice 2025-26, le fabricant de semi-conducteurs table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 16,3 MdsEUR (et non plus "en forte hausse par rapport à l'année précédente") et continue de viser une marge brute ajustée dans le bas ou le milieu de la tranche des 40%, ainsi qu'une marge des segments d'environ 20%.
Au titre de son 3e trimestre comptable, le groupe allemand a vu son BPA ajusté croître de 19% sur un an à 0,44 EUR, avec une amélioration de sa marge des segments de 1,1 point à 19,1%, mais un repli de sa marge brute ajustée de 0,2 point à 42,8%.
En croissance de 13% sur un an à 4 172 MEUR, son chiffre d'affaires a atteint un niveau record et "poursuit sa trajectoire de croissance", selon le CEO Jochen Hanebeck, qui explique qu'un nombre croissant de marchés cibles du groupe affichent une tendance positive.
"Nos solutions d'alimentation électrique pour les centres de données d'IA restent très demandées et restent notre principal moteur de croissance. De plus, l'augmentation des investissements mondiaux dans les infrastructures de réseau constitue un facteur de soutien", précise-t-il.
"Les commandes dans l'automobile augmentent également de façon notable. Avec son portefeuille de produits et ses capacités de fabrication correspondantes, Infineon est très bien positionnée sur les marchés à croissance structurelle, et nous transformons ces opportunités en croissance rentable", poursuit le dirigeant.
Jochen Hanebeck is Chief Executive Officer at Infineon Technologies AG since 2022. Mr. Hanebeck is Chairman of the Supervisory Board at Infineon Technologies Austria AG since 2016. Mr. Hanebeck is Director at Infineon Technologies (Kulim) Sdn. Bhd. since 2016. Mr. Hanebeck is Chief Operations Officer at Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG since 2016. Mr. Hanebeck is Member of the Supervisory Board at Infineon Technologies Americas Corp. Mr. Hanebeck was Head of DRAM Technology Development at Siemens Microelectronics Center. Mr. Hanebeck completed undergraduate studies at RWTH Aachen University.
Infineon Technologies AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, à signal mixte et analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance RF, des régulateurs de tension, ainsi que des composants électroniques de sécurité. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- automobile (50,5%) : semi-conducteurs utilisés dans l'industrie automobile et mémoires pour des applications spécifiques pour l'automobile, l'industrie, les technologies de l'information, la télécommunication et l'électronique grand public ;
- systèmes d'alimentation et de capteurs (28,7%) : semi-conducteurs pour les alimentations à haut rendement énergétique, les appareils mobiles, les infrastructures de réseau de téléphonie mobile, l'interaction homme-machine ainsi que les applications avec des exigences particulières en matière de robustesse et de fiabilité ;
- contrôle de puissance industrielle (11,1%) : semi-conducteurs pour la conversion d'énergie électrique pour les applications de petite, moyenne et haute puissance, utilisés dans la fabrication, la transmission à faible perte, le stockage et l'utilisation efficace de l'énergie électrique ;
- systèmes sécurisés connectés (9,7%) : semi-conducteurs pour les dispositifs en réseau, les applications basées sur des cartes et les documents gouvernementaux, microcontrôleurs pour les applications industrielles, de divertissement et domestiques, composants pour les systèmes de connectivité, divers systèmes d'assistance à la clientèle.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (14%), Chine-Hong Kong -Taiwan (38,1%), Japon (9%), Asie-Pacifique (16,7%), Etats-Unis (10,3%) et Amériques (2,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.