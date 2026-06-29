Inflation inchangée à 3,2% en juin en Espagne

Les prix à la consommation en Espagne ont enregistré en juin leur même rythme de progression qu'au mois de mai, montrent des chiffres officiels préliminaires publiés ce lundi.

Sur un an, la hausse de l'indice national d'inflation (IPC) est restée inchangée à 3,2% sur le mois qui s'achève, un peu au-dessus des attentes des économistes qui anticipaient un reflux autour de 3,1%.



L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils des aliments non transformés et de l'énergie, ressort quant à elle à 2,9% en glissement annuel, contre 3% le mois dernier, toujours selon l'Ine.



Ces dernières données confirment les espoirs d'une tendance au ralentissement de l'inflation dans la zone euro dus au récent recul des prix de l'essence.



La première estimation de l'inflation en zone euro en juin est attendue mercredi.



En données harmonisées aux normes européennes (IPCH), les prix à la consommation ont augmenté de 3,6% sur un an en juin, là encore comme au mois de mai, alors que le consensus espérait un chiffre de 3,3%.