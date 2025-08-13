Entre une inflation persistante et un marché de l'emploi qui montre quelques signes de faiblesse, la Réserve fédérale se trouve face à un dilemme. Faut-il privilégier la stabilité des prix ou soutenir l'activité, alors que la pression politique pour baisser les taux s'intensifie ?

94% de probabilités de baisse de taux en septembre. Un rapport sur l’emploi assez faible en début de mois et un chiffre d’inflation en ligne avec les attentes cette semaine. Cela montre deux choses : d’abord que les anticipations de baisses de taux bougent très vite. Ensuite, que les investisseurs veulent des baisses de taux, traditionnellement favorables aux actions.

Mais il y a ce que veut le marché (et l’administration Trump) et ce que la Fed devrait faire compte tenu de la situation de l’économie américaine.

Revenons aux fondamentaux. La Fed a un double mandat : emploi maximum et stabilité des prix. Pour mettre des ordres de grandeur sur ces objectifs, c’est une inflation autour de 2% et un taux de chômage proche des 4%.

Lorsque l’on essaye d’anticiper les prochains mouvements de la Fed, il est toujours important d’avoir en tête ce double mandat. D’autres banques centrales, comme la BCE, n’ont que le mandat d’inflation.

Risk management

Pour la Fed, c’est donc un arbitrage permanent. Il faut toujours choisir quelle partie du mandat privilégier. Une manière assez simple de choisir comment calibrer la politique monétaire est de regarder la distance de chacun des deux objectifs : sommes-nous plus proches de l’emploi maximum ou de la stabilité des prix ?

A ce stade, c’est l’inflation qui est le plus loin de l’objectif. Les chiffres publiés cette semaine montrent une inflation à 2.7% sur un an, et de 3.1% en version core (en excluant l’alimentation et l’énergie), avec une tendance à la hausse ces derniers mois. Tendance qui devrait se prolonger compte tenu de l’impact des droits de douane.

Du côté de l’emploi, la situation est solide. Le taux de chômage est stable depuis plusieurs trimestres. Sur les derniers mois, celui-ci est resté entre 4 et 4.2%, soit un niveau de plein emploi.

Mais l’emploi est un indicateur retardé. Lorsque les données montrent une dégradation, c’est que la situation a déjà tourné. Or, le dernier rapport sur l’emploi publié début août a suscité des craintes, compte tenu des importantes révisions à la baisse (plus de 250 000 par rapport aux premières estimations).

Forward looking vs backward looking

Pour certains gouverneurs, c’est un signe que le marché du travail ralentit et qu’il faut dès maintenant commencer à baisser les taux, partant d’une politique monétaire que la Fed considère "quelque peu restrictive".

La situation actuelle, c’est un mandat rempli sur la partie emploi mais encore du chemin à parcourir sur la partie inflation. Conclusion : la Fed aurait tout intérêt à attendre et à garder les taux à leurs niveaux actuels. Mais ça, c’est la vision "backward looking" : on regarde dans le rétroviseur.

D’autres privilégient plutôt une vision "forward looking", c’est-à-dire à être tourné vers l’avenir. Au sein du FOMC, et au-delà, ce sont ceux qui considèrent que l’emploi commence à faiblir, tandis que l’inflation liée aux droits de douane ne sera qu’un "one-off" (une hausse des prix qui ne sera pas durable). Et puisque les ajustements de taux mettent un certain de temps à se transmettre dans l’économie, le moment est venu d’ajuster la politique monétaire.

Dans une interview au journal Nikkei datant du 7 août, Scott Bessent, qui mène la recherche du futur président de la Fed insistait sur cette approche que doit avoir le candidat idéal : "c'est aussi quelqu'un qui veut être, je pense, très à l'écoute de la réflexion prospective, plutôt que de s'appuyer sur des données historiques".

Scott Bessent, comme Donald Trump, plaide pour des baisses de taux immédiates et d’ampleur. Dans une interview à Bloomberg aujourd’hui, il estime que les taux "devraient être 150 à 175 points de base plus bas".