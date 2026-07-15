Inflation, pétrole, résultats... où regarder ? Wall Street a tranché

Sur quoi se concentrer ? Les bons chiffres de l'inflation qui éloignent la perspective d'une hausse des taux de la Fed ? Le bourbier au Moyen-Orient qui fait grimper le pétrole ? Ou encore la saison des résultats qui débute aux Etats-Unis ? Dans cette actualité chargée, c'est finalement un optimisme modéré qui l'emporte à Wall Street : le Nasdaq et le S&P500 avancent de 0,2% tandis que le Dow Jones s'adjuge 0,3%.