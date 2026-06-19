Infotel est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités : - prestations de services (95,1% du CA) : prestations de conseil, d'étude et d'audit des systèmes d'information, développement et mise en place d'applications (architectures Internet, outils d'aide à la décision, etc.), intégration de progiciels, prestations d'infogérance, de formation, de maintenance, etc. Le CA par marché se ventile entre banques (42%), industries (22,8%), services-transport-télécoms (19,5%), assurance (11,7%) et administrations (4%) ; - édition de logiciels (4,9%) : logiciels de réorganisation, de restauration et de sauvegarde des bases de données. La répartition géographique du CA est la suivante : France (89,2%), Europe (8,7%) et Etats-Unis (2,1%).