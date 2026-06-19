Infotel annonce ce jour la mise en oeuvre d'une convention de rachat d'actions.
Infotel annonce avoir conclu une convention de rachat d'actions avec All-Invest Securities aux termes du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2026.
Selon les termes de cette convention, valable jusqu'au 26 novembre 2027 au plus tard, Infotel donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions Infotel, avec un premier palier de 50 000 actions et un prix d'achat maximum de 41 EUR par action à ce stade.
Infotel est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités :
- prestations de services (95,1% du CA) : prestations de conseil, d'étude et d'audit des systèmes d'information, développement et mise en place d'applications (architectures Internet, outils d'aide à la décision, etc.), intégration de progiciels, prestations d'infogérance, de formation, de maintenance, etc. Le CA par marché se ventile entre banques (42%), industries (22,8%), services-transport-télécoms (19,5%), assurance (11,7%) et administrations (4%) ;
- édition de logiciels (4,9%) : logiciels de réorganisation, de restauration et de sauvegarde des bases de données.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (89,2%), Europe (8,7%) et Etats-Unis (2,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.