Infrawealth Management Sarl, agissant pour le compte du fonds Infrawealth Capital S.F.-Clearway IW dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 25 novembre, le seuil de 5% du capital de La Française de l'Energie.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions La Française de l'Energie sur le marché. Le déclarant a précisé détenir, pour le compte dudit fonds, 265 000 actions, soit 5,02% du capital et 3,77% des droits de vote de la société.
Infrawealth Mgt dépasse les 5% du capital de La Française de l'Energie
Publié le 01/12/2025 à 13:37
