ING a racheté 1,82 million d'actions la semaine passée

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre, 1 822 110 actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 24,87 euros, soit un montant total déboursé de 45,31 MEUR.



Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à plus de 21 millions, pour une contrepartie totale de près de 481,9 MEUR, représentant 43,8% de la valeur totale maximale du programme.