ING a racheté 1,9 million d'actions la semaine passée

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre, 1 902 307 actions ont été rachetées la semaine dernière, à un prix moyen de 22,03 euros, soit un montant total de 41,9 millions d'euros.



A ce stade, le nombre total d'actions rachetées par la banque néerlandaise dans le cadre de ce programme s'élève ainsi à 3 075 223 pour une contrepartie totale de près de 67,6 MEUR, représentant environ 6,1% de la valeur totale maximale du programme.



