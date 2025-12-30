ING a racheté 956 622 actions la semaine passée

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre, 956 622 actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 23,87 euros, soit un montant total déboursé de près de 22,84 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à 16,33 millions, pour une contrepartie totale de 367,7 MEUR, représentant 33,4% de la valeur totale maximale du programme.