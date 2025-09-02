ING a racheté plus de 2,4 millions d'actions la semaine passée

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 2,44 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 20,72 euros, soit un montant total de 50,6 MEUR.



Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à plus de 67,6 millions, pour une contrepartie totale de près de 1,29 MdEUR, soit environ 64,4% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.