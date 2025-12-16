ING a racheté plus de deux millions d'actions la semaine dernière

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre, près de 2,02 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 23,14 euros, soit un montant total déboursé de 46,7 MEUR.



Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à 13,4 millions, pour une contrepartie totale de 298,4 MEUR, représentant 27,1% de la valeur totale maximale du programme.



