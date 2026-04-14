ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, 754 279 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 24,03 EUR, soit un montant total déboursé de 18,12 MEUR.
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 44,39 millions, pour un montant total de 1,04 MdEUR, représentant environ 94,5% de la valeur totale maximale du programme.
ING Groep N.V. est le 1er groupe de services financiers du Benelux. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (76,6%). Les revenus par pays se ventilent entre Pays-Bas (27,7%), Allemagne (21,8%), Belgique (15,9%) et autres (34,6%) ;
- banque d'affaires (20,4%) ;
- autres (3%).
A fin 2025, le groupe gère 721,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 721,7 MdsEUR d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.