ING a racheté pour 18,1 MEUR d'actions la semaine passée

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, 754 279 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 24,03 EUR, soit un montant total déboursé de 18,12 MEUR.



Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 44,39 millions, pour un montant total de 1,04 MdEUR, représentant environ 94,5% de la valeur totale maximale du programme.