ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, 754 279 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 24,03 EUR, soit un montant total déboursé de 18,12 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 44,39 millions, pour un montant total de 1,04 MdEUR, représentant environ 94,5% de la valeur totale maximale du programme.