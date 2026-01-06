ING a racheté près de 1,4 million d'actions la semaine passée

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre, 1 390 645 actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 24 euros, soit un montant total déboursé de près de 33,38 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à plus de 17,72 millions, pour une contrepartie totale de près de 401,1 MEUR, représentant 36,5% de la valeur totale maximale du programme.