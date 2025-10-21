ING a réalisé 95% de son programme de rachats d'actions

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 4,38 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 20,91 euros, soit un montant total de près de 91,6 MEUR.



Le nombre total d'actions rachetées par la banque néerlandaise à ce stade s'élève ainsi à 96,5 millions, pour une contrepartie totale d'un peu plus de 1,9 MdEUR, soit environ 95,2% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.