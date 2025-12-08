ING abaisse son objectif de cours sur Air France-KLM

Tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur Air France-KLM, ING abaisse son objectif de cours de 12,8 à 12,2 euros, notant que les rendements au 3e trimestre se sont trouvés sous pression pour plusieurs raisons, ce qui a déçu le marché.



S'il continue de croire que l'environnement actuel pour les compagnies aériennes s'améliore, le broker prévient que le secteur continue de peiner face à des coûts unitaires plus élevés, Air France-KLM ne faisant pas exception.



"La valorisation semble intéressante à un ratio EV/EBITDA 2025-27 de 2,3 fois, soit une décote de 27% par rapport à ses pairs, mais nous restons sur notre décote de 30% compte tenu de sa vulnérabilité liée à la dette et au manque de capitaux propres", indique ING.