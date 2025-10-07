ING accélère ses rachats d'actions hebdomadaires

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 4,27 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 22,18 euros, soit un montant total de près de 94,7 MEUR.



L'établissement financier néerlandais accélère ainsi le rythme de ses rachats de titres, puisque la semaine précédente, il n'en avait acquis que 3,49 millions, moyennant une somme de 76,2 MEUR déboursée.



Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à près de 87,9 millions, pour une contrepartie totale de près de 1,72 MdEUR, soit environ 86,1% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.