ING bien orienté après des propos favorables de Deutsche Bank
ING Group gagne 2% vers 28,4 EUR à Amsterdam, sur fond de propos favorables de Deutsche Bank, qui réitère sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 30 à 31 EUR, dans le sillage de prévisions rehaussées de 1% à 2% pour la banque néerlandaise.
"De plus, nous apprécions d'un point de vue stratégique l'acquisition de la participation dans Singular Bank, mais la considérons davantage comme une acquisition offrant des options et une diversification des revenus que comme un facteur de hausse des bénéfices à court terme", ajoute Deutsche Bank.
Sur la base de ses estimations mises à jour, l'établissement allemand considère qu'ING se négocie sur la base d'un ratio de 9,5 fois le BPA attendu pour 2027, soit une décote d'environ 8% par rapport au secteur, ainsi qu'un rendement total de 8,4% pour 2027.