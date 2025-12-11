ING dégrade sa recommandation sur Unilever de "achat" à "conserver" et abaisse son objectif de cours à 12 mois de 58,9 à 52 euros, après la scission de Magnum Ice Cream Company (MICC) du groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante.

Le broker a retiré MICC de ses attentes pour Unilever et a abaissé ses prévisions d'inflation des prix à la consommation pour 2026 à un niveau normalisé, l'amenant à réduire de 24% son BPA estimé pour 2026 à 2,77 euros, soit 11,2% en dessous du consensus.

ING considère que l'activité restante d'Unilever après la scission est justement valorisée, alors que MICC reste sous-valorisée (pour rappel, il a initié un suivi de ce titre avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 17,5 euros).

