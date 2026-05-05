À ce jour, la banque néerlandaise a ainsi réalisé environ 1,47% de la valeur maximale du programme de rachat d'actions de 1 MdEUR, annoncé la semaine dernière en marge de la publication de ses résultats au titre du 1er trimestre.

Pour rappel, ING avait aussi fait part à cette occasion de l'achèvement de son précédent programme de rachats d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, et dans le cadre duquel il avait racheté 47,04 millions d'actions à un prix moyen de 23,46 EUR.

L'objectif du programme est de maintenir son ratio CET1 en ligne avec son objectif d'environ 13%. Il était d'ailleurs de 13% à la fin du 1er trimestre 2026, soit bien supérieur à l'exigence actuelle de ratio CET1 de 11,06%.