ING démarre son nouveau programme de rachat d'actions

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions d'1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 600 000 actions ont été rachetées le 30 avril 2026, à un prix moyen de 24,48 EUR pour un montant total de 14,69 MEUR.

À ce jour, la banque néerlandaise a ainsi réalisé environ 1,47% de la valeur maximale du programme de rachat d'actions de 1 MdEUR, annoncé la semaine dernière en marge de la publication de ses résultats au titre du 1er trimestre.



Pour rappel, ING avait aussi fait part à cette occasion de l'achèvement de son précédent programme de rachats d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, et dans le cadre duquel il avait racheté 47,04 millions d'actions à un prix moyen de 23,46 EUR.



L'objectif du programme est de maintenir son ratio CET1 en ligne avec son objectif d'environ 13%. Il était d'ailleurs de 13% à la fin du 1er trimestre 2026, soit bien supérieur à l'exigence actuelle de ratio CET1 de 11,06%.