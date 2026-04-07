ING dépasse le milliard d'euros de rachats d'actions

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, 1 087 122 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 22,21 EUR, soit un montant total déboursé de 24,15 MEUR.



Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 43,63 millions, pour un montant total de 1,02 MdEUR, représentant environ 92,8% de la valeur totale maximale du programme.