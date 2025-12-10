ING initie la couverture à l'achat sur Magnum

ING initie la couverture de Magnum Ice Cream Company (MICC) avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 17,5 euros, après sa scission d'Unilever et son introduction en Bourse comme société indépendante.



"MICC est le leader incontesté des glaces, catégorie que nous jugeons attrayante compte tenu de sa forte concentration et du savoir-faire industriel nécessaire pour gérer de manière rentable sa chaîne d'approvisionnement complexe", souligne le broker.



Grâce à ses marques de premier plan et à son exposition aux marchés émergents, MICC est selon lui "bien placé pour surperformer le marché dans les années à venir, retrouvant ainsi des parts perdues durant les années d'inflation élevée des matières premières".



ING s'attend à ce que cela, combiné à un programme de productivité de 500 millions d'euros, entraîne une expansion significative de ses marges et conduise à un TCAC de l'EBITDA ajusté de 3,5% sur 2024-27.