ING initie une couverture de Gecina à l'achat

ING initie la couverture de Gecina avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 97 euros, estimant que le recul d'environ 17% du titre au cours des 6 derniers mois a rendu la valorisation du groupe immobilier attrayante.



"Gecina dispose d'un portefeuille unique de bureaux de premier plan à Paris d'une valeur unique de 17 MdsEUR, qui bénéficie d'une polarisation croissante du marché et d'une offre limitée d'espaces de premier choix sur des emplacements centraux", souligne-t-il.



Le broker attend une réversion positive des loyers, "bénéfique pour les loyers, les valorisations d'actifs et la valeur du temps de permanence" et pointe un bilan "solide et prêt à saisir de nouvelles opportunités d'investissement".