ING lance un modèle de banque par abonnement

ING Group annonce un nouveau modèle global d'abonnement, une approche qui "reflète l'évolution des attentes des clients", ses recherches montrant une "demande croissante de simplicité, de transparence et d'avantages adaptés à la vie quotidienne".

La banque néerlandaise présente quatre formules - ING Go, ING More, ING Extra et ING Max - sous une même marque sur les neuf marchés de détail couvrant 41 millions de clients (Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Australie, Pologne, Roumanie et Turquie).



"Chaque abonnement combine les services bancaires du quotidien avec des fonctionnalités supplémentaires et des avantages liés au mode de vie que les clients devraient autrement organiser séparément", ajoute l'établissement financier.



Les fonctionnalités incluses dans chaque formule seront adaptées à chaque marché, en fonction de ce que les clients valorisent le plus localement. Le nouveau modèle introduit également des formules premium, permettant aux clients de choisir un abonnement incluant un ensemble plus large d'avantages à plus forte valeur ajoutée.



À la suite des lancements en Belgique, en Pologne et en Roumanie, ING déploie progressivement ce modèle marché par marché, les Pays-Bas l'adoptant à leur tour ce jour. En incluant les clients migrés depuis les offres existantes, 3 millions de clients bénéficient déjà des nouvelles formules.