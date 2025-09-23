ING poursuit son programme de rachat d'actions

ING a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de notre programme de rachat d'actions de 2,0 milliards d'euros annoncé le 2 mai 2025, un total de 3 250 000 actions ont été rachetées au cours de la semaine du 15 septembre 2025 jusqu'au 19 septembre 2025 inclus.



Les actions ont été rachetées au prix moyen de 21,62 EUR, pour un montant total de 70 259 359,30 EUR.



Le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme s'élève à ce jour à 80 126 884, au prix moyen de 19,35 EUR, pour un montant total de 1 550 648 015,60 EUR.



À ce jour, environ 77,53 % du montant total maximal du programme de rachat d'actions ont été réalisés.