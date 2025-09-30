ING poursuit son programme de rachat d'actions

ING a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 2,0 milliards d'euros annoncé le 2 mai 2025, un total de 3 488 007 actions ont été rachetées au cours de la semaine du 22 septembre 2025 jusqu'au 26 septembre 2025 inclus.



Les actions ont été rachetées au prix moyen de 21,85 EUR, pour un montant total de 76 219 267,92 EUR.



Conformément à l'objectif du programme de réduction du capital social d'ING, le nombre total d'actions rachetées dans le cadre de ce programme s'élève à ce jour à 83 614 891, au prix moyen de 19,46 EUR, pour un montant total de 1 626 867 283,52 EUR.



À ce jour, environ 81,34 % du montant total maximal du programme de rachat d'actions a été réalisé.