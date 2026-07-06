ING prend une participation dans Singular Bank en Espagne

ING fait part de l'acquisition, auprès de Warburg Pincus, d'une participation d'environ 40% dans Singular Bank, le principal gestionnaire de patrimoine indépendant en Espagne. Cette opération permettra à l'établissement néerlandais d'accélérer sa croissance dans la banque privée et la gestion de patrimoine dans ce pays.

Banque privée indépendante espagnole de premier plan, Singular Bank représente environ 19 MdsEUR d'actifs investis par ses clients et offre une gamme complète de produits et de services aux personnes fortunées.



ING est présent en Espagne auprès des particuliers depuis plus de 25 ans et propose actuellement des services de paiement, des produits d'épargne, des investissements, des prêts hypothécaires et d'autres prêts à 4,6 millions de clients.



Après la transaction, Singular Bank continuera d'opérer en tant qu'entité indépendante, avec une offre de produits complémentaire à celle d'ING. Les deux parties travailleront toutefois à renforcer leur coopération commerciale dans des "opportunités déjà identifiées et tangibles".



Cette transaction devrait avoir un impact minimal sur le ratio CET 1 de la banque néerlandaise. La clôture de la transaction est prévue au 1er trimestre 2027, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.