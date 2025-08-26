ING : programme de rachat d'actions réalisé à plus de 60%

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 2,36 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 21,31 euros, soit un montant total de 50,3 millions d'euros.



Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à plus de 65,2 millions, pour une contrepartie totale de moins de 1,24 milliard d'euros, soit environ 61,8% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.