ING ralentit le rythme de ses rachats d'actions hebdomadaires
ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 865 193 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 28,83 EUR, pour un montant total de près de 24,95 MEUR.
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par ING dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 17 025 193, pour un montant total de près de 451,6 MEUR, représentant environ 45,2% de la valeur totale maximale du programme.