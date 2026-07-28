L'établissement financier néerlandais a ainsi ralenti assez sensiblement le rythme de ses rachats de titres, puisqu'il avait acquis 1,2 million d'actions la semaine précédente, pour un montant total de 34,25 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par ING dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 17 025 193, pour un montant total de près de 451,6 MEUR, représentant environ 45,2% de la valeur totale maximale du programme.