BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales de semi-conducteurs et d'électronique. Le groupe développe des équipements et des procédés d'assemblage dernière technologie destinés à des applications de conditionnement à différents niveaux de cadres conducteurs, de substrats et de tranches pour de nombreux marchés utilisateurs-finaux, notamment les marchés de l'électronique, de l'Internet mobile, de l'informatique, de l'automobile, industriel, RFID, DEL et de l'énergie solaire. La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (33,6%), Taiwan (11,1%), Malaisie (8%), Corée du Sud (4,1%), Asie-Pacifique (10,2%), Etats-Unis (18,2%), Irlande (4,8%), Europe (5,4%) et autres (4,6%).