ING réaffirme son conseil "achat" sur BE Semiconductor Industries (BESI) avec un objectif de cours rehaussé de 150 à 155 euros, expliquant rester, "au-delà d'une reprise cyclique éventuelle, très positif quant à l'opportunité de l'hybrid bonding à long terme de BESI".

Le broker prévoit "une adoption à l'échelle de l'industrie de l'architecture chiplet dans les années à venir, ce qui devrait stimuler une demande importante pour l'hybrid bonding", et juge BESI "bien placé pour maintenir son leadership dans ce domaine".