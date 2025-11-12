ING réaffirme sa recommandation 'conserver' sur bpost avec un objectif de cours rehaussé de 1,75 à 1,95 euro, 'pour tenir compte des progrès réalisés au cours des deux derniers trimestres et de l'amélioration des perspectives'.
'Cependant, des conditions d'activité difficiles, l'optimisation de Staci et la transformation de Radial US signifieront qu'une reprise des fondamentaux ne peut pas être attendue au cours du ou des prochains trimestres', estime le broker.
ING voit du potentiel à plus long terme, mais il veut d'abord constater des preuves tangibles de redressement des marges, validant les objectifs de marge fixés lors de la récente journée investisseurs de l'opérateur postal belge.
'Pour cela, nous avons également besoin d'un environnement macroéconomique plus favorable. Nous notons que si bpost atteint ses objectifs d'EBIT (marge) à plus long terme, nous pourrions voir les actions doubler', poursuit-il.
bpost SA/NV est le 1er prestataire de services postaux belge. Le groupe propose des prestations de collecte, de tri, d'acheminement et de livraison de lettres et de paquets. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- distribution de colis. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques et de transport express ;
- collecte et livraison de courrier : lettres, cartes postales, annonces et documents publicitaires, journaux, etc. ;
- autres : vente de produits postaux (notamment timbre-poste), prestations de services de gestion de documents, etc.
