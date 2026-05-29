ING relève sa cible sur ASM International, le titre monte
ASM International gagne 1% à Amsterdam, sur fond de propos favorables d'ING qui réaffirme sa recommandation "achat", relève son objectif de cours de 950 EUR à 1 100 EUR et maintient le titre sur sa liste de valeurs favorites au Benelux.
La banque néerlandaise souligne que l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a livré un point d'activité très solide pour le 1er trimestre 2026, le conduisant à une nouvelle révision à la hausse de ses prévisions pour le groupe.
"Nous prévoyons qu'ASM dépassera nettement ses pairs, portée par des transitions technologiques structurelles qui élargissent son marché accessible et soutiennent de nouveaux gains de parts de marché", affirme ING.
"La valorisation reste conforme à son historique et à celle de ses pairs, tandis que les révisions positives continues des bénéfices devraient continuer à soutenir le cours de l'action", poursuit l'établissement financier.
ASM International N.V. est spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements et de solutions de processus pour produire des dispositifs semi-conducteurs destinés au traitement des plaquettes. L'activité s'organise autour 2 familles de produits :
- tranches de semi-conducteurs : apposition de produits et de films spéciaux pour la fabrication notamment de tranches de silicium et de cuivre ;
- équipements d'assemblage et d'emballage : destinés aux matrices issues de la découpe de tranches de semi-conducteurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (4,5%), Asie (80,2%) et Etats-Unis (15.3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.